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Kral Charles kardeşi Prens Andrew’a mali desteği kesti

Kral Charles kardeşi Prens Andrew’a mali desteği kesti

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.11.2024 16:55
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 2. oğlu Prens Andrew, Kraliyet ailesinden adeta dışlanıyor. Andrew'un cinsel tacizle suçlanması ve Kraliyet görevlerini bırakmasının ardından bir darbe de abisi Kral Charles'dan geldi. Charles kardeşine mali desteği kesme kararı aldı.
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