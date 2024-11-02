02 Kasım 2024, Cumartesi
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Kral Charles kardeşi Prens Andrew’a mali desteği kesti
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 2. oğlu Prens Andrew, Kraliyet ailesinden adeta dışlanıyor. Andrew'un cinsel tacizle suçlanması ve Kraliyet görevlerini bırakmasının ardından bir darbe de abisi Kral Charles'dan geldi. Charles kardeşine mali desteği kesme kararı aldı.