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15.04.2020

Kovid-19 ilacı testleri ölümle sonuçlandı |Video

Koronavirüse karşı alternatif tedavi yöntemi olabileceği iddia edilen sıtma ilacı 'klorokin'in, klinik testlerinde facia yaşandı. Brezilya'da deney kapsamında yüksek doz 'klorokin' enjekte edilen iki Kovid-19 hastası yaşamını yitirdi. Klorokin ilk olarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın "koronavirüse karşı 'oyunu değiştiren' ilaç" ifadesiyle gündeme gelmişti. Tıp otoriteleri ise ilacın Kovid-19 tedavisinde kesin başarı sağladığı sonucuna varılmaması gerektiği uyarısında bulunmuştu.

İyileşme umuduyla klinik deneye başvurdu, verilen yüksek doz nedeniyle canından oldu.

Sıtma ilacı klorokin fosfatın klinik testlerine katılan iki hasta ilacın yan etkisi nedeniyle hayatını kaybetti.

Gelişmeyi livescience isimli bilim sitesi duyurdu.

Anti-viral etkisi nedeniyle koronavirüse alternatif tedavi olabileceği iddia edilen "klorokin"dünya basınında geniş yer bulmuştu.
Ancak Brezilya'da yapılan son klinik testler, ilacın henüz tedaviden çok uzak olduğunu ortaya koydu.

Deney kapsamında yüksek doz ilaç verilen bazı Kovid-19 hastaları kalp ritim bozuklukları gösterirken, iki hasta ise kalp çarpıntısından yaşamını yitirdi. Araştırmacılar, görülen yan etkiler nedeniyle, denemelerin düşük dozda devam edeceğini kaydetti.

Klorokin ilk olarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın "koronavirüse karşı 'oyunu değiştiren' ilaç" ifadesiyle gündeme gelmişti. Tıp otoriteleri ise ilacın Kovid-19 tedavisinde kesin başarı sağladığı sonucuna varılmaması gerektiği uyarısında bulunmuştu.

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