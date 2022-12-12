12 Aralık 2022, Pazartesi
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Kosova-Sırbistan arasında silahlı çatışma! AB devriye ekiplerine ve Kosova polisine saldırı
Kosova ve Sırbistan arasında gerilim artmaya devam ediyor. Son olarak Kosova polisine ve AB'ye bağlı devriye ekiplerine yönelik saldırı gerçekleşti. Saldırılar ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplama kararı aldıklarını duyurdu. Yaşanan gerilimden Kosova'yı sorumlu tuttu.