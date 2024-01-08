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Korsanlardan siber saldırı! Beyrut Havalimanı ekranlarında Hizbullah karşıtı mesaj yayınlandı

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Giriş: 08.01.2024 01:22
Katil İsrail’in Beyrut’taki suikastı sonrasında Hizbullah’tan üst üste misilleme gelmişti. Lübnan’daki Beyrut Havalimanı, siber saldırıya maruz kaldı. Havalimanı ekranlarını ele geçiren bilgisayar korsanları Hizbullah karşıtı mesaj yayınladı. Havalimanında bulunan yolcular ise neye uğradığını şaşırdı. İşte habere dair tüm detaylar…
▶️ Beyrut Havalimanı’na siber saldırı 👨🏻‍💻
▶️ Beyrut Havalimanı’na siber saldırı 👨🏻‍💻
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