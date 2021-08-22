Koronavirüse karşı geliştirilen ilaç İngiltere’de onay aldı

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu, koronavirüse karşı geliştirilen ilk ilaç tedavisinin kullanımını onayladı. Bağışıklık sisteminde doğal insan antikorları gibi davranan ilaç, enjeksiyon veya damardan sıvı aktarımı ile hastalara verilecek. Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven canlı yayında aktardı.