Koronavirüs yakıp geçti! Yeni kriz patladı! Üretimi askıya aldılar

İnsanlık dramının yaşandığı Hindistan'da koronavirüs vaka ve ölümleri hem sağlık sistemini çökertti hem de ekonomiyi durdurma noktasına getirdi. Birçok firma Hindistan'daki üretimini belli bir süreye kadar askıya alma kararı aldı. Virüsle mücadelede her gün 300 binden fazla vaka görülen Hindistan'da yabancı firmaların aldığı bu karar, ülke ekonomisine büyük zarar verdi. İşte koronavirüsün yakıp geçtiği ülkeden son gelişmeler...