Koronavirüs ve fırtınanın ardından ABD alevlere teslim

Koronavirüs salgınının merkezi haline gelen ABD'yi ardından kasırga felaketi vurdu. Adeta çilesi bitmeyen ABD, şimdide de orman yangınlarıyla uğraşıyor. Kaliforniya'daki yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Yangınlar 15 Ağustos'dan itibaren devam ederken, toplamda 1,2 milyon dönümden fazla ormanlık alanın tahrip olduğu belirtildi.