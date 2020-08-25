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Koronavirüs ve fırtınanın ardından ABD alevlere teslim

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Giriş: 25.08.2020 09:35
Koronavirüs salgınının merkezi haline gelen ABD'yi ardından kasırga felaketi vurdu. Adeta çilesi bitmeyen ABD, şimdide de orman yangınlarıyla uğraşıyor. Kaliforniya'daki yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Yangınlar 15 Ağustos'dan itibaren devam ederken, toplamda 1,2 milyon dönümden fazla ormanlık alanın tahrip olduğu belirtildi.
Koronavirüs ve fırtınanın ardından ABDyi yangın da vurdu! 7 kişi hayatını kaybetti KORONAVİRÜS VE FIRTINANIN ARDINDAN ABD'Yİ YANGIN DA VURDU! 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

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