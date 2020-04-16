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Koronavirüs tehdidi büyüyor! Avrupa'da ikinci dalga uyarısı |Video
Küresel çapta yayılımını sürdüren Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 130 bini geçti, vaka sayısı 2 milyonun üzerinde... Salgının en sert vurduğu ikinci kıta olan Avrupa'da ise vakalarda görülen kısmi azalışın ardından karantina önlemleri hafifletilmeye başladı. Ancak tedbirlerin kaldırılması için erken olduğunu belirten uzmanlar "ikinci dalga yaşanabilir" uyası yaptı.
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