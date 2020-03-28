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28.03.2020

Koronavirüs (Kovid-19) korkusuyla cezaevinden firar ettiler |Video

Koronavirüsün cezaevinde yayılmasından korkan mahkumlar isyan çıkarıp firar etti. İran'ın Saggız kentinde bir hapishanede virüsün yayılmasından korkan mahkumlar isyan çıkardı. İsyan sonrası firar eden mahkumları için güvenlik güçleri kentte giriş çıkışları kapattı. Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Ruhani virüs nedeniyle 85 bin mahkumun için geçici olarak tahliye kararı vermişti.

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