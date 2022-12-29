Koronavirüs kabusunda yeni perde! ABD Çin'den gelen yolculara negatif test zorunluluğu getirdi! Vaka sayılarında patlama yaşanıyor...

ABD, Covid-19 vakalarında yaşanan artışın ardından Çin’den gelen yolculara uçuş öncesi negatif test zorunluluğu getirdi. Çin’de, uygulanan "Sıfır Covid" stratejisinin sona ermesinin ardından Covid-19 vakalarında patlama yaşanırken Çin, 8 Ocak 2023’te sınırlarını yeniden açmaya hazırlanıyor. Bu karar nedeniyle birçok ülke vaka artışları nedeniyle Çin’den gelen yolculara test ve karantina zorunluluğu getirdi. Çin’den gelen yolculara test zorunluluğu getiren son ülke ise ABD oldu. İşte detaylar...