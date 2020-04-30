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Koronavirüs ile mücadelede örnek ülke 75 gün içinde vaka sayısını sıfırladı | İşte 30 Nisan Perşembe vaka sayıları

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30.04.2020
Dünya yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. 3 milyondan fazla kişiyi etkileyen 225 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan korona ile mücadele sürüyor. Almanya, İsveç, Rusya, Brezilya ve Güney Kore'nin verileri ise dikkat çekici... Almanya ikinci salgın tehdidi yaşarken, Güney Kore ise 75 gün içerisinde aldığı tedbirlerle salgını durdurdu ve yeni vaka sayısını sıfırladı. Peki Güney Kore nerede doğru yaptı? Almanya nerede yanlış yapıyor? İşte detaylar...

Dünya yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. 3 milyondan fazla kişiyi etkileyen 225 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan korona ile mücadele sürüyor. Almanya, İsveç, Rusya, Brezilya ve Güney Kore'nin verileri ise dikkat çekici... Almanya ikinci salgın tehdidi yaşarken, Güney Kore ise 75 gün içerisinde aldığı tedbirlerle salgını durdurdu ve yeni vaka sayısını sıfırladı. Peki Güney Kore nerede doğru yaptı? Almanya nerede yanlış yapıyor? İşte detaylar...

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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