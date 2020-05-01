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Koronavirüs ile mücadele eden Fransa için kritik tarih 11 Mayıs! Ölü sayısı 200 bini geçebilir
Fransa'da sokağa çıkma kısıtlamaları 11 Mayıs'ta kaldırılacak. Uzmanlar, kademeli normalleşme aşamasında sosyal mesafe tedbirlerine harfiyen uyulması gerektiğine dikkat çekiyor. Aksi halde ülkede ölü sayısının 200 bine kadar çıkabileceği belirtiliyor.
Vaka sayılarında düşüş görülen Fransa, normalleşme sürecine hazırlanıyor.
2 aylık karantinanın ardından, 11 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlamaları sona erecek.
Fransız bilim insanları ise olası bir ikinci dalgaya karşı uyarıyor.
Kademeli normalleşme sürecinde, halkın sosyal mesafe kurallarına uyması, maske takması ve hijyen tedbirlerini alması gerekiyor. Aksi halde virüsün bulaşma oranının yeniden yükselişe geçebileceği belirtiliyor.
"ÖLÜ SAYISI 200 BİNE ÇIKABİLİR"
Uzmanlar, Fransa'da tedbirlere uyulmazsa ölü sayısının 200 bine çıkabileceği uyarısını yapıyor.
yetkililer olası bir ikinci dalga salgında, sağlık sisteminin de yetersiz kalacak olmasından endişe duyuyor.
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