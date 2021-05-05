Koronavirüs ilacı son dakika | Herkesin merakla beklediği haber! İnsan deneylerine başlıyor

Koronavirüsün yayılım hızını oldukça düşüren Kovid-19 aşılama çalışmalarını tüm hızıyla sürerken, bilim insanları pandemiye çare olacak ilaç çalışmaları üzerinde de önemli bir noktaya geldi. Özellikle aşı yapma konusunda kafası karışık olanların yakından ilgilendiren gelişmede bilim insanları, virüsün tüm mutasyonlarına karşı etkili olan ilacın insan deneylerine başladı.