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Koronavirüs ilacı son dakika | Herkesin merakla beklediği haber! İnsan deneylerine başlıyor

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Giriş: 05.05.2021 16:42
Güncelleme:05.05.2021 16:49
Koronavirüsün yayılım hızını oldukça düşüren Kovid-19 aşılama çalışmalarını tüm hızıyla sürerken, bilim insanları pandemiye çare olacak ilaç çalışmaları üzerinde de önemli bir noktaya geldi. Özellikle aşı yapma konusunda kafası karışık olanların yakından ilgilendiren gelişmede bilim insanları, virüsün tüm mutasyonlarına karşı etkili olan ilacın insan deneylerine başladı.
Koronavirüs ilacı son dakika | İnsan deneylerine başlıyor
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