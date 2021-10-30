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Koronavirüs biyolojik silah mı? ABD koronavirüs raporunu açıkladı | ABD'nin koronavirüs raporu doğru mu?

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Giriş: 30.10.2021 14:40
Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs hakkında çarpıcı araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Son olarak ABD'den gelen raporlar, virüs ile ilgili ilginç gerçekleri ortaya koydu. İstihabarat kaynaklarının 'biyolojik silah' değerlendirmesi ise dikkat çekti.
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