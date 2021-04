Koronavirüsün kırıp geçtiği Hindistan'da salgın krizi her geçen gün büyüyor. Can kaybı 200 bini geçti. Her gün 300 bin yeni vaka eklenirken ülkede yatak ve oksijen sıkıntısı had safhada. Krematoryumlar gece gündüz durmadan çalışıyor.