Korkunç kaza kamerada! Kamyon önüne gelen aracı ezdi geçti |Video

Rusya'da aşırı hızlı bir kamyon önündeki 4 aracı kağıt gibi ezdi. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti 7 kişi yaralandı. Kaza anı ise anbean kameralara böyle yansıdı.

Hızla geldi... Önündeki araçları biçti!

Görüntülerin Rusya'da kayıt altına alındı. Aşırı hızlı kamyon facia'ya yol açtı.

Süratle gelen bir kamyon, önünde bulunan otomobile arkadan çarptı.

Kazanın etkisiyle yoldaki 5 araç birbirine girdi.

Kaza sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Kamyonun frenlerinin arızalandığı iddia edilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobillerin kağıt gibi ezildiği anlar kameraya saniye saniye yansıdı.