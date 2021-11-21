Korkunç kadın şiddeti kamerada! 5 aylık bebeğinin gözü önünde karısını yerden yere vurdu!

Eski Amerikan futbolu oyuncusunun görüntüleri tam anlamıyla tüyler ürpertti. Kız arkadaşını 5 aylık çocuklarının gözü önünde duvarlan duvara fırlatan sporcu, bir hafta kaçtıktan sonra tutuklandı ancak çok geçmeden kefaletle salıverildi. Bir çocuk annesi genç kadın, hayatından endişe ediyor.