21 Kasım 2021, Pazar
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Korkunç kadın şiddeti kamerada! 5 aylık bebeğinin gözü önünde karısını yerden yere vurdu!
Eski Amerikan futbolu oyuncusunun görüntüleri tam anlamıyla tüyler ürpertti. Kız arkadaşını 5 aylık çocuklarının gözü önünde duvarlan duvara fırlatan sporcu, bir hafta kaçtıktan sonra tutuklandı ancak çok geçmeden kefaletle salıverildi. Bir çocuk annesi genç kadın, hayatından endişe ediyor.