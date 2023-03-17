Körfez’de Tahran-Riyad yakınlaşması! Yemen’de iç savaş sona mı eriyor?

İran ile Suudi Arabistan'ın diplomatik ilişkileri yeniden başlatma kararı sonrası gözler iç savaşla çalkalanan Yemen'e çevrildi. Atılan adım iki ülkenin karşıt taraflara verdiği desteğin sonu anlamına mı geliyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.

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