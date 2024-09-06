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Korelilerin çöp balonu savaşı sürüyor

Korelilerin çöp balonu savaşı sürüyor

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.09.2024 12:33
Kore yarımadası çöp balonu krizi büyüyor. Kuzey Kore tepkilere aldırmadı ve Güney Kore’ye 420 balon daha çöp gönderdi.
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Korelilerin çöp balonu savaşı sürüyor
Korelilerin çöp balonu savaşı sürüyor
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