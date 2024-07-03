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Kore Yarımadası’ndan kırmızı alarm! 4,5 tonluk savaş başlığı taşıyan füze fırlatıldı

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 03.07.2024 16:39
Kore Yarımadası'nda bir kez daha tansiyon yükseldi. Kuzey Kore 4,5 ton ağırlığında savaş başlığı bulunan yeni bir balistik füze denemesi yaptı. Güney Kore ise 6 yıl aradan sonra ilk kez Kuzey Kore sınırına yakın bir noktada gerçek mermilerin kullanıldığı bir tatbikat icra etti.
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