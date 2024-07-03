Kore Yarımadası’ndan kırmızı alarm! 4,5 tonluk savaş başlığı taşıyan füze fırlatıldı

Kore Yarımadası'nda bir kez daha tansiyon yükseldi. Kuzey Kore 4,5 ton ağırlığında savaş başlığı bulunan yeni bir balistik füze denemesi yaptı. Güney Kore ise 6 yıl aradan sonra ilk kez Kuzey Kore sınırına yakın bir noktada gerçek mermilerin kullanıldığı bir tatbikat icra etti.

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