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Kongo’da sel ve heyelan: 120 ölü! 3 günlük ulusal yas ilan edildi

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Giriş: 15.12.2022 09:03
Afrika ülkesi Kongo'da aşırı yağışların neden olduğu sel ve heyelanda bilanço ağırlaşıyor. Ölü sayısının 120'ye ulaştığı felaket bölgesinde yüze yakın kişi de kayboldu. Ülkede 3 günlük yas ilan edildi.
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