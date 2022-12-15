Kongo’da sel ve heyelan: 120 ölü! 3 günlük ulusal yas ilan edildi

Afrika ülkesi Kongo'da aşırı yağışların neden olduğu sel ve heyelanda bilanço ağırlaşıyor. Ölü sayısının 120'ye ulaştığı felaket bölgesinde yüze yakın kişi de kayboldu. Ülkede 3 günlük yas ilan edildi.

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