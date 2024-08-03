Komutanı öldürülen Hizbullah İsrail'e nasıl bir cevap verecek? Hedefte nereler var?

Hizbullah’ın iki numaralı ismi Fuad Şükür'ün öldüğü suikast misilleme açıklamaları ve karşılıklı saldırılar… Lübnan-İsrail hattında da tansiyon üst düzeye çıktı. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun son gelişmeleri aktardı.

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