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Komutanı öldürülen Hizbullah İsrail'e nasıl bir cevap verecek? Hedefte nereler var?

Komutanı öldürülen Hizbullah İsrail'e nasıl bir cevap verecek? Hedefte nereler var?

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 03.08.2024 09:44
Hizbullah’ın iki numaralı ismi Fuad Şükür'ün öldüğü suikast misilleme açıklamaları ve karşılıklı saldırılar… Lübnan-İsrail hattında da tansiyon üst düzeye çıktı. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun son gelişmeleri aktardı.
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