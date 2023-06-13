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Kolombiya’da 4 kardeş 40 gün sonra kurtarıldı! İşte mucize kurtuluşun hikayesi

A Haber
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Giriş: 13.06.2023 09:46
Geçirdikleri uçak kazası sonrası Amazon ormanlarından 40 gün sonra kurtarılan çocuklara ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Çocukların meyve yiyerek hayatta kaldığı vahşi hayvanlardan ise ağaç gövdelerine girerek saklandıkları ifade dildi.
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