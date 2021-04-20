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KKTC Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay'dan Kur'an kurslarını kapatmaya çalışanlara tepki! Laik olun
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Anayasa Mahkemesi Kur'an kurslarının anayasanın Laiklik ilkesine karşı olduğu gerekçesi ile kapatılmasına karar verdi. Böylelikle, Kur'an kurslarının faaliyetleri KKTC'de resmen durduruldu. A Haber canlı yayınına katılan KKTC Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay çarpıcı açıklamalarda bulundu.