26 Haziran 2021, Cumartesi
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan AB’ye tepki: Gerçekleri görmeliler
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AB'nin "Kıbrıs'ta iki devletli çözümü asla kabul etmeyeceğiz" açıklamasına sert sözlerle yanıt verdi. Tatar, "Avrupalı liderleri bir kez daha Kıbrıs'ın gerçeklerini görmeye davet ediyorum." dedi. Lefkoşa'dan detayları A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz anlattı.