Kızılelma ABD'yi korkuttu: Türkiye güç merkezi oldu

Son dakika haberi | Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayiinde yaptığı atılımlar son yıllarda dünyada geniş yankı bulurken; Baykar tarafından üretilen ve iki test uçuşu başarıyla tamamlanan KIZILELMA, ABD'de gündem oldu. ABD meydası milli insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın Türkiye'nin gelişmekte olan drone endüstrisinin 'doruk noktası' haline gelebileceğini belirtti.