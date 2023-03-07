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Kızılelma ABD'yi korkuttu: Türkiye güç merkezi oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.03.2023 16:19
Son dakika haberi | Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayiinde yaptığı atılımlar son yıllarda dünyada geniş yankı bulurken; Baykar tarafından üretilen ve iki test uçuşu başarıyla tamamlanan KIZILELMA, ABD'de gündem oldu. ABD meydası milli insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın Türkiye'nin gelişmekte olan drone endüstrisinin 'doruk noktası' haline gelebileceğini belirtti.
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