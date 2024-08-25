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Kızıldeniz'de sular yeniden ısındı

Kızıldeniz'de sular yeniden ısındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.08.2024 15:54
Güncelleme:25.08.2024 15:54
Husiler Yunan bayraklı yük gemisini vurdu. Kızıldeniz'de sular yeniden ısındı. Avrupalı armatörler yeni rota peşinde. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.
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