Kızıldeniz'de sıcak dakikalar! İran destekli Husiler Kızıldeniz'de 4 gemiye saldırdı

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürerken Kızıldeniz'de tansiyon bir kez daha yükseldi. Yemen'de İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de 4 gemiye saldırı düzenledi. Gelişmelerin ayrıntılarını A Haber muhabiri Ekber Karabağ, Tahran'dan aktardı.

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