Kızıldeniz’de ABD gemilerine saldırı! Beyaz Saray: Saldırılardan İran sorumlu

Gazze'de katliamın başladığı 7 Ekim'den bu yana orta Doğu'daki ABD üsleri ve gemileri birbiri ardına saldırıya uğruyor. ABD ise saldırılardan İran'ı sorumlu tutuyor. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran'dan aktardı.

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