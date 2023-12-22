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Kızıldeniz'de 20'den fazla ülke olacak! ABD öncülüğünde kurulacak koalisyon Husileri vuracak mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.12.2023 14:47
Kızıldeniz'de sular giderek ısınıyor. Husilerin saldırılarına karşı ABD öncülüğünde kurulacak koalisyona 20’den fazla ülke katılacak. A Haber muhabiri Ekber Karabağ, gelişmeleri Tahran'dan aktardı.
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