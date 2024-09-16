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Kıtlığa karşı filleri kesiyorlar

Kıtlığa karşı filleri kesiyorlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.09.2024 12:07
Afrika ülkesi Zimbabve'de gıda kıtlığı tartışmalı bir uygulamaya dönülmesine yol açtı. 200 filin yenmek üzere kesilmesine karar verildi.
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