Kırmızı bültenle aranan Alex Male yakalandı! Peki İngiltere için neden önemli?

İngiltere'de kırmızı bültenle aranan Alex Male İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlarından aranan 29 yaşındaki Male, Lizbon'dan İstanbul Havalimanı'na geldi. 29 Nisan Cuma saat 19.00 sıralarında sahte pasaportla ülkeye giriş yapmaya çalışan Male, burada gözaltına alındı. Polis, hakkında yakalama kararı bulunan Male'in Lizbon'a geri gönderilmesi için Portekizli makamlarla irtibata geçti. Lizbon'a geri gönderilen Alex Male Lizbon Havalimanı'nda gözaltına alındı. Peki Alex Male İngiltere için neden önemli? Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven Aktardı.

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