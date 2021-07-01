01 Temmuz 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Kırım'da Türk SİHA'larıyla Rusya'ya gözdağı! SİHA'lar havalandı

Kırım'da Türk SİHA'larıyla Rusya'ya gözdağı! SİHA'lar havalandı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.07.2021 15:46
Rusya'nın Karadeniz'deki agresif tutumu Ukrayna'yı kendini savunmak için yeni yollar aramaya itti. Alanında dünyanın en iyisi olan Türk SİHA'ları, Ukrayna tarafından kısa süre içinde temin edildi. Rusya'nın baskıları karşısında SİHA'ları havalandıran Ukrayna, Kırım'da gövde gösterisi yaptı.
Kırım'da Türk SİHA'larıyla Rusya'ya gözdağı!
Kırım'da Türk SİHA'larıyla Rusya'ya gözdağı!
3 metre yukarıya kaldırıldı
3 metre yukarıya kaldırıldı
İtiraf gibi adım
İtiraf gibi adım
Cosby serbest bırakıldı
Cosby serbest bırakıldı
Enkazdan gelen telefon sesinin sebebi açıklanamıyor!
Enkazdan gelen telefon sesinin sebebi açıklanamıyor!
Alman hastanesinde PKK propagandası
Alman hastanesinde PKK propagandası
Kuzey Kore'de büyük kriz! Hepsini kapının önüne koydu
Kuzey Kore'de büyük kriz! Hepsini kapının önüne koydu
Her yer kan gölüne döndü! Caniler mızraklarla bekledi
Her yer kan gölüne döndü! Caniler mızraklarla bekledi
Uçan araba ilk uçuşunu başarıyla tamamladı
Uçan araba ilk uçuşunu başarıyla tamamladı
Karadeniz'de gerilim! Rusya'dan flaş açıklama
Karadeniz'de gerilim! Rusya'dan flaş açıklama
Bir ülke felaketi yaşıyor! Cesetler su üstünde yüzüyor
Bir ülke felaketi yaşıyor! Cesetler su üstünde yüzüyor
Gizemli müşteriden servet değerinde bahşiş
Gizemli müşteriden servet değerinde bahşiş
Daha Fazla Video Göster