Kırım'da Türk SİHA'larıyla Rusya'ya gözdağı! SİHA'lar havalandı

Rusya'nın Karadeniz'deki agresif tutumu Ukrayna'yı kendini savunmak için yeni yollar aramaya itti. Alanında dünyanın en iyisi olan Türk SİHA'ları, Ukrayna tarafından kısa süre içinde temin edildi. Rusya'nın baskıları karşısında SİHA'ları havalandıran Ukrayna, Kırım'da gövde gösterisi yaptı.