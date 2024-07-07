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Kırgızistan’daki darbecilerin evlerine baskın

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.07.2024 13:51
Kırgızistan'da darbe planlayan grubun meskenlerine baskınlar düzenlendi. 255 bin 238 mühimmat ele geçirildi. Üstelik bir milletvekiline ait askeri kimlik de baskın sırasında bulundu.
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Darbecilerin evlerine baskın
Darbecilerin evlerine baskın
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