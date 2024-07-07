Kırgızistan’daki darbecilerin evlerine baskın

Kırgızistan'da darbe planlayan grubun meskenlerine baskınlar düzenlendi. 255 bin 238 mühimmat ele geçirildi. Üstelik bir milletvekiline ait askeri kimlik de baskın sırasında bulundu.

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