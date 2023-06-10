10 Haziran 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kırgızistan’daki darbe planlarında FETÖ izi! FETÖ’cü İsakov darbe planlayıcısı çıktı
Kırgızistan'daki darbe girişiminde gözaltına alınalar FETÖ iltisaklı çıktı. Darbe planı yapan isimlerin FETÖ'cü eski Cumhurbaşkanı Atambayev'e yakınlığı tespit edildi. Gözaltındaki isimlerden birinin geçmişte FETÖ'nün terör örgütü olmadığını savunduğu belirlendi.