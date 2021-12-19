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Kırgızistan Türkiye'den Bayraktar TB2'lerini teslim aldı

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Giriş: 19.12.2021 01:54
Güncelleme:19.12.2021 01:54
Kırgızistan'a Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 SİHA'lar (silahlı insansız hava araçları) teslim edildi. Cumhurbaşkanı Caparov'a SİHA'ların çalışma sistemi hakkında bilgi verildi ve örnek uçuş gösterildi.

Kırgızistan'ın Türkiye'den satın aldığı Baykar üretimi Bayraktar TB2 SİHA'lar Kırgızistan'a teslim edildi. Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Muhafız Hizmetinde kullanılmak üzere alınan Bayraktar TB2 SİHA'ları inceledi. Cumhurbaşkanı Caparov'a SİHA'ların çalışma sistemi hakkında bilgi verildi ve örnek uçuş gösterildi. Tamamen bütçe kaynaklarıyla satın alınan TB2 SİHA'ların devlet sınırlarının korunması dahil ülkenin savunması için kullanılacağı aktarıldı.

EKİM AYINDA DUYURULMUŞTU
Ulusal Güvenlik Devlet Hizmeti Başkanı Kamçıbek Taşiyev, 21 Ekim'de yaptığı açıklamada, Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA satın aldıklarını ve bunların yakın zamanda teslim edileceğini duyurarak, "Türkiye'de bizim için Bayraktar SİHA'lar yapılıyor. Bu araçlardan dünyada 5 ülkede var. Bunlardan biri de bizim ülkemiz olacak. Bu SİHA'lar yakında ülkemize gelecek" ifadelerini kullanmıştı. Taşiyev, söz konusu SİHA'ları kullanacak kişilerin Türkiye'de eğitim aldığını belirtmişti.

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