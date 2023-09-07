07 Eylül 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Kimse ne olduğunu anlayamadı! ABD Başkanı Joe Biden öyle bir şey yaptı ki... Salondakiler şaşkınlıkla bakakaldı

Kimse ne olduğunu anlayamadı! ABD Başkanı Joe Biden öyle bir şey yaptı ki... Salondakiler şaşkınlıkla bakakaldı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.09.2023 10:09
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da katıldığı madalya töreninde öyle bir şey yaptı ki salondakiler hayretle izledi. Biden'in katılımcıların şaşkın bakışlarına aldırış etmeden yaptıkları sosyal medyada gündem oldu.
Biden öyle bir şey yaptı ki! Salondakiler şaştı kaldı BİDEN ÖYLE BİR ŞEY YAPTI Kİ! SALONDAKİLER ŞAŞTI KALDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Biden öyle bir şey yaptı ki! Salondakiler şaştı kaldı
Biden öyle bir şey yaptı ki! Salondakiler şaştı kaldı
Trump’ın duruşması canlı yayınlandı!
Trump’ın duruşması canlı yayınlandı!
Sürpriz ziyaret! Silah satışı mı olacak?
Sürpriz ziyaret! Silah satışı mı olacak?
Fransa’da skandal uygulama!
Fransa'da skandal uygulama!
Bulgaristan’da sel: 3 ölü!
Bulgaristan'da sel: 3 ölü!
Köpek balıkları saldırdı! 3 kişilik mürettebat…
Köpek balıkları saldırdı! 3 kişilik mürettebat…
Çin Seddi’nde akılalmaz olay! Kestirme yol için...
Çin Seddi’nde akılalmaz olay! Kestirme yol için...
Yunanistan’da sel felaketi!
Yunanistan'da sel felaketi!
Ünlü festival çamura gömüldü: 1 ölü
Ünlü festival çamura gömüldü: 1 ölü
Hindistan’da 2 saatte 61 bin yıldırım düştü: 12 ölü
Hindistan’da 2 saatte 61 bin yıldırım düştü: 12 ölü
Erdoğan - Putin görüşmesi başladı
Erdoğan - Putin görüşmesi başladı
Ukrayna savunması ona emanet
Ukrayna savunması ona emanet
Daha Fazla Video Göster