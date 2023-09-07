07 Eylül 2023, Perşembe
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Kimse ne olduğunu anlayamadı! ABD Başkanı Joe Biden öyle bir şey yaptı ki... Salondakiler şaşkınlıkla bakakaldı
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da katıldığı madalya töreninde öyle bir şey yaptı ki salondakiler hayretle izledi. Biden'in katılımcıların şaşkın bakışlarına aldırış etmeden yaptıkları sosyal medyada gündem oldu.