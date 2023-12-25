Kim Kardashian’ın tepki çeken hediye paketleri! Kefenlerden esinlenerek hazırladı

Ermeni asıllı Amerikalı model Kim Kardashian, Noel hediyesi için hazırladığı paketlerle tepkilerin odağında. Kardashian, söz konusu paketleri Gazze'de işgalci İsrail tarafından katledilen bebeklerin kefenlerinden 'esinlenerek' hazırladı.

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