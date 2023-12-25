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Kim Kardashian’ın tepki çeken hediye paketleri! Kefenlerden esinlenerek hazırladı

A Haber
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Giriş: 25.12.2023 16:35
Ermeni asıllı Amerikalı model Kim Kardashian, Noel hediyesi için hazırladığı paketlerle tepkilerin odağında. Kardashian, söz konusu paketleri Gazze'de işgalci İsrail tarafından katledilen bebeklerin kefenlerinden 'esinlenerek' hazırladı.
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Tepki çeken hediye paketleri!
Tepki çeken hediye paketleri!
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