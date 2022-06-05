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Kim Jong-Un'dan korkutan hamle! Japon Denizi istikametine 8 füze fırlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.06.2022 11:29
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin kısa menzilli 8 balistik füze denemesi yaptığını duyurdu. Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo da "Kuzey Kore'nin kısa sürede ve birkaç lokasyonda oldukça fazla sayıda (füze) fırlatması alışıldık değil" diyerek, bu şekilde "art arda fırlatma kapasitelerinin geliştirilmiş olabileceği" yorumunu yaptı.
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