27 Şubat 2022, Pazar
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Kim Jong-Un rahat durmadı! Rusya - Ukrayna savaşı devam ederken balistik füze denemesi dünyayı tedirgin etti!
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 4. güne girilirken, Asya'dan son dakika haberi geldi. Japonya hükümeti, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını bildirirken, Güney Kore de doğruladı.