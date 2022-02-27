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Kim Jong-Un rahat durmadı! Rusya - Ukrayna savaşı devam ederken balistik füze denemesi dünyayı tedirgin etti!

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.02.2022 12:07
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 4. güne girilirken, Asya'dan son dakika haberi geldi. Japonya hükümeti, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını bildirirken, Güney Kore de doğruladı.
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