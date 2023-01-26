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Kiev'e roketli saldırı: 1 ölü

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.01.2023 14:58
Ukrayna'nın başkenti Kiev’e roketli saldırı düzenlendi, 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı. Batı'nın Ukrayna’ya tank sevkiyatı için ise Kremlin’den açıklama geldi. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan ayrıntıları aktardı.
Kiev’e roketli saldırı: 1 ölü
Kiev'e roketli saldırı: 1 ölü
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