12 Mart 2022, Cumartesi
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Kiev'e ilerleyen Rus konvoyu uydudan görüntülendi
ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi MAXAR, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki büyük Rus askeri konvoyunun büyük ölçüde dağıldığını ve farklı noktalarda yeniden konuşlandırıldığını gösteren yeni fotoğraflar paylaştı.