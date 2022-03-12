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Kiev'e ilerleyen Rus konvoyu uydudan görüntülendi

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.03.2022 10:10
ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi MAXAR, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki büyük Rus askeri konvoyunun büyük ölçüde dağıldığını ve farklı noktalarda yeniden konuşlandırıldığını gösteren yeni fotoğraflar paylaştı.
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