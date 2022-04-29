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Kiev'e füze saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.04.2022 11:18
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de iki patlama duyuldu. Kiev Belediye Başkanı Kliçko yaptığı açıklamada "Rusya, Başkenti hava saldırısıyla vurdu" ifadelerini kullandı. Kiev'de Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüşen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in güvende olduğu duyuruldu.
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