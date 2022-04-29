29 Nisan 2022, Cuma
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Kiev'e füze saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de iki patlama duyuldu. Kiev Belediye Başkanı Kliçko yaptığı açıklamada "Rusya, Başkenti hava saldırısıyla vurdu" ifadelerini kullandı. Kiev'de Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüşen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in güvende olduğu duyuruldu.