29 Nisan 2022, Cuma
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Kiev’e 2 hafta sonra saldırı
Rusya yaklaşık iki hafta sonra ilk kez Kiev'i vurdu. Mühimmat deposu ve bir binaya füzeler isabet etti. Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Saldırı BM Genel Sekreteri'nin Kiev ziyareti sırasında gerçekleşti. Son durum ne? A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.