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Kiev'de tarihi anlar: Zelenskiy Polonya, Slovenya ve Çekya Başbakanları ile Kiev’de görüştü

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Giriş: 16.03.2022 01:28
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Çekya Başbakanı Petr Fiala, Slovenya Başbakanı Janez Jansa, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve Polonya Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Kaczynski Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bir araya geldi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Çekya Başbakanı Petr Fiala, Slovenya Başbakanı Janez Jansa, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve Polonya Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Kaczynski Rus saldırısı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir araya geldi.



Polonya, Slovenya ve Çekya Başbakanları, Rusya-Ukrayna arasında 24 Şubat'tan bu yana devam eden saldırılardan bu yana Ukrayna'yı ziyaret eden ilk başbakanlar oldu.

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