08 Mart 2022, Salı
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Kiev'de sokak savaşına 5 kilometre kaldı
Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş 13. gününde. Barış görüşmelerinin 3. turundan da sonuç çıkmadı. Rus birlikleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 5 kilometreye kadar yaklaştı.