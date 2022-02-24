24 Şubat 2022, Perşembe
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Kiev'de siren sesleri! Halk kenti terk ediyor
Kiev'de yaşayanların bir kısmı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Donbas'a özel askeri operasyon kararının ve Kiev'deki patlama seslerinin ardından şehri terk etmeye başlarken, siren sesleri duyuldu.