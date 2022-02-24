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Kiev'de siren sesleri! Halk kenti terk ediyor

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Giriş: 24.02.2022 08:25
Kiev'de yaşayanların bir kısmı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Donbas'a özel askeri operasyon kararının ve Kiev'deki patlama seslerinin ardından şehri terk etmeye başlarken, siren sesleri duyuldu.
Kiev’de siren sesleri! Halk kenti terk ediyor
Kiev'de siren sesleri! Halk kenti terk ediyor
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