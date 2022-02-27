27 Şubat 2022, Pazar
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Kiev'de esir alınan Rus askerlerinin görüntüleri paylaşıldı
Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresinde çatışmalar sürerken, Ukrayna?nın Ankara Büyükelçiliği, esir alınan Rus askerlerine ilişkin görüntüleri paylaştı.