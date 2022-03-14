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Kiev’de art arda patlamalar! Sivil yerleşim yerleri hedef alındı | A HABER OLAY YERİNDE

A Haber
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Giriş: 14.03.2022 13:24
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 19. gününde sürüyor. Rus birlikleri başkent Kiev'in kapısına dayandı. Kiev bir gün içerisinde ikinci kez hedef alındı. Sivil yerleşim yerleri vuruldu. Cephe hattındaki son durumu A Haber muhabiri Emine Kavasoğlu aktardı. İşte olay sıcak yerinden görüntüler...
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