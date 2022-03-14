14 Mart 2022, Pazartesi
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Kiev’de art arda patlamalar! Sivil yerleşim yerleri hedef alındı | A HABER OLAY YERİNDE
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 19. gününde sürüyor. Rus birlikleri başkent Kiev'in kapısına dayandı. Kiev bir gün içerisinde ikinci kez hedef alındı. Sivil yerleşim yerleri vuruldu. Cephe hattındaki son durumu A Haber muhabiri Emine Kavasoğlu aktardı. İşte olay sıcak yerinden görüntüler...