Kiev’de art arda patlamalar

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 21'nci gününde devam ediyor. Rus gemileri tarafından Karadeniz üzerinden Ukrayna’nın Odessa kentini bombalandı. Rusya, Ukrayna’nın Başkenti Kiev’i füze ve top atışlarıyla vuruyor. Başkentte 35 saatlik sokağa çıkma yasağı ise sürüyor. Son durum, Kiev’den A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu canlı yayında aktardı.