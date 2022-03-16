16 Mart 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Kiev'de art arda patlamalar

Kiev'de art arda patlamalar

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.03.2022 16:43
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 21'nci gününde devam ediyor. Rus gemileri tarafından Karadeniz üzerinden Ukrayna’nın Odessa kentini bombalandı. Rusya, Ukrayna’nın Başkenti Kiev’i füze ve top atışlarıyla vuruyor. Başkentte 35 saatlik sokağa çıkma yasağı ise sürüyor. Son durum, Kiev’den A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu canlı yayında aktardı.
Kiev’de art arda patlamalar
Kiev'de art arda patlamalar
Beyaz Saray Rusya’nın yaptırımlarıyla alay etti
Beyaz Saray Rusya'nın yaptırımlarıyla alay etti
Türkiye’nin Kırım tepkisine Batı’dan cevap geldi!
Türkiye'nin Kırım tepkisine Batı'dan cevap geldi!
İlginç anlar! Yeşile boyandı
İlginç anlar! Yeşile boyandı
Harita yeniden mi şekillenecek?
Harita yeniden mi şekillenecek?
Anti-tank güdümlü füze savaşa nasıl yön verdi?
Anti-tank güdümlü füze savaşa nasıl yön verdi?
Suriyeli savaşçılar Ukrayna’da sahnede mi?
Suriyeli savaşçılar Ukrayna’da sahnede mi?
NATO’dan hangi kararlar çıkacak?
NATO'dan hangi kararlar çıkacak?
Batı’ya mülteci tepkisi
Batı’ya mülteci tepkisi
A Haber abluka altındaki Kiev
A Haber abluka altındaki Kiev
3 milyon kişi Ukrayna’yı tek etti
3 milyon kişi Ukrayna'yı tek etti
Savaştan yeni görüntüler
Savaştan yeni görüntüler
Daha Fazla Video Göster